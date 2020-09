Unfall mit drei Verletzten

Der junge Fahrer kollidierte kurz hinter Volmarstein mit einem LKW und stieß anschließend gegen eine Leitplanke. Ein nachfolgender PKW-Fahrer sah die Unfallstelle zu spät, verlor die Kontrolle durch einen herumliegenden Reifen des Ferraris und landete in einem Straßengraben. Beide Ferrari-Insassen und der Fahrer im Graben kamen verletzt ins Krankenhaus. Die Arbeiten auf der A1 dauerten bis 08.30 Uhr an und sorgten in der Zeit für Verkehrseinschränkungen.