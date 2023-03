Unsere Zukunft - Leben mit dem Klimawandel

Wir besuchen Menschen in NRW, die bereits mit den Folgen des Klimawandels zurechtkommen müssen, die ihr Leben anpassen mussten. In Zukunft werden wir in vielen Lebensbereichen den Klimawandel merken. Landwirte müssen andere Sorten anpflanzen, Städte müssen anders geplant werden oder die Medizin muss sich auf neue Krankheiten einstellen. Wir stellen euch die Menschen vor, die mit den Chancen und Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, zurechtkommen müssen und erzählen euch, wie er sich auf sie und am Ende auch auf uns auswirkt.

Der Arzt

Dr. Ralph Krolewski ist Hausarzt. Seit mehr als 35 Jahren. Er ist verantwortlich für mehr als 5.000 Patientinnen und Patienten in seiner Region rund um Gummersbach. Das Thema Klimawandel bereitet ihm schon seit einigen Jahren Sorgen, denn die Folgen, die eine immer wärmer werdende Welt auf unsere Gesundheit haben wird, sind enorm, sagt der Arzt. Die ersten Auswirkungen zeigen sich schon jetzt.

Der Landwirt

"Letztes Jahr war für meinen Großvater auch der Punkt, wo er sagte: So oft und so häufig hintereinander diese Ereignisse, haben wir tatsächlich noch nicht erlebt." Jan ist Ende zwanzig und Landwirt. Zusammen mit seinen beiden Brüdern und dem Vater betreibt er einen Bauernhof in Ratingen-Homberg...

