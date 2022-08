Unsichtbar für Preis nominiert

Unsichtbar hatte schon im April den Ehrenamtspreis NRW gewonnen. Der Verein hilft obdachlosen und finanzschwachen Menschen. Dazu fährt das Team zu Orten, die ihnen gemeldet wurden und helfen den Menschen mit dem, was sie gerade am dringendsten benötigen. Die Entscheidung über den Gewinner des Preises fällt laut Holger Brandenburg am 09. September. Die Gewinner sollen dann bis spätesten 15. September per Post benachrichtigt werden. Bei dem Deutschen Engagementpreis gibt es sowohl die Auswahl durch eine Jury als auch einen Publikumspreis.