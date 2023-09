Unternehmen Falke gewinnt 30. südwestfälischen Marketingpreis

Falke setzt sich durch

,,Kommunikation und Strategie, perfekt gestrickt aus Internationalisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und – natürlich – Qualität.'' So begründet die Jury des Marketing Clubs Südwestfalen die Preisverleihung an Falke. Das Unternehmen stehe für erfolgreiches Marketing und familiengeführtes Unternehmertum „Made in Südwestfalen“

5. Start-Up Award

Den zusätzlichen Preis für Start-Ups bekam das junge Unternehmen ,,apomap'' aus dem Sauerland. Das Start-Up optimiert den Botendienst von Apotheken mittels einer Service-Software.