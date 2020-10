Update Brand in Eilpe

Ein Hausnachbar hatte den Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Eilper Straße gegen halb drei in der Nacht bemerkt und Feuerwehr und Polizei gerufen. Da war der 45-Jährige nicht zu Hause, er wurde später in der Stadt aufgegriffen.

Alle Bewohner im Haus konnten durch Klingeln von der Polizei geweckt werden und konnten zum Teil aus dem Haus laufen. Zwei Leute und drei Hasen wurden per Drehleiter gerettet, das Treppenhaus war da schon komplett verraucht.

Der Brand selbst wurde schnell gelöscht, verletzt wurde niemand. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.