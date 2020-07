Update: Stromausfall behoben

Der Grund für die Störungen war ein zerstörtes Kabel durch Baggerarbeiten im Bereich "An der Hütte". In einigen Bereichen konnte der Stromausfall schnell behoben werden. In anderen Gegenden gab es auch am späten Nachmittag noch Probleme. Wegen des Stromausfalls sind nun Reparaturen notwendig, durch die es möglicherweise zu kurzen Störungen kommen kann.