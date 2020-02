Update zum Brand

Der Dachstuhlbrand in Wehringhausen hat die Feuerwehr bis in die Nacht beschäftigt. Das Feuer war am späten Nachmittag in einer Dachgeschosswohnung an der Ecke Bach/Augustastraße ausgebrochen. Den Brand selbst hatten die Retter schnell unter Kontrolle. Das Feuer war allerdings in eine Zwischendecke vorgedrungen.

© Alex Talash