Update zum Einsatz am Ordnungsamt

Die Feuerwehr hat den Großeinsatz der Feuerwehr am Ordnungsamt beendet. Im Gebäude an der Böhmerstraße war am Morgen Formaldehyd ausgelaufen. 22 Personen standen dicht dabei, 18 von ihnen kamen mit leichten Reizungen der Atemwege ins Krankenhaus, vier Personen sind schwer betroffen.





