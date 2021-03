Update zum Glasfaserausbau

In den sogenannten Points of Presence laufen alle Glasfaseranschlüsse zusammen. Sie leiten den Datenverkehr weiter und verbinden das Netz vor Ort mit dem Rest der Welt. Während des Ausbaus können sich Interessierte an die Servicestelle in der Helmholzstraße 19 wenden. Die Mitarbeiter stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Der Servicepunkt ist donnerstags von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es auch unter www.deutsche-glasfaser.de sowie bei der kostenlosen Bau-Hotline 02861 890 60 940, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.