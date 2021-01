Deutsche Glasfaser in Hagen

Am 14. Januar geht das Baubüro in der Helmholtzstraße 19 an den Start. Die Öffnungszeiten sind immer donnerstags von 10 bis 13 und von 14 bis 17 Uhr. Fragen zum Bau oder zu vertraglichen Themen können dann unter Hygienemaßnahmen vor Ort geklärt werden. Die Kunden werden hinter einem Thekenschutz bei einem Einzelgespräch beraten. Der Glasfaserausbau in Hagen wird von Bund und Land gefördert.