Update zur Stromversorgung

Ein paar schwer zu erreichende Standorte fehlen noch – die meisten Haushalte in Hagen dürften aber bereits wieder Strom haben. Von insgesamt 1.400 Stationen in Hagen sind aktuell 40 noch nicht am Netz. Eine Sprecherin der Enervie sagte uns, dass sich auch am Wochenende Mitarbeiter durchgängig darum kümmern, die noch fehlenden Haushalte wieder mit Strom zu versorgen. Beim Gas und beim Trinkwasser gibt es im Netzgebiet der Enervie keine Probleme.