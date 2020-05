Urlaub zu Hause

Der DLRG in Hagen und dem Ennepe-Ruhr-Kreis richtet sich auf Urlaub zuhause ein. Die Lebensretter gehen davon aus, dass im Sommer viele Menschen an Seen und Flüsse strömen werden und will vor Ort sein. Deswegen arbeiten die DLRG Gruppen auch an Konzepten für einen Wasserrettungsdienst in dieser besonderen Zeit.