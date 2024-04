Neue Flutrettungsboote für die DLRG

Der Rotary Club hatte nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021 weltweit Geld gesammelt. Ein Teil davon ging an Privatpersonen. Ein anderer Teil in die Flutprävention. Aus diesem Topf wurden nun 175.000 Euro entnommen. Von dem Geld haben insgesamt sieben Ortsgruppen der DLRG in Hagen, dem EN-Kreis und Schwerte neue Flutrettungsboote bekommen. Die Boote sind extra für Flutereignisse entwickelt worden. Sie haben z.B. einen niedrigen Tiefgang und Rollen, um auch bei geringen Wasserstand einsatzfähig zu sein. Außerdem können die Boote große Lasten transportieren.