Verein wird 5 Jahre alt

In den vergangenen fünf Jahren hat East-West-East-Germany diverse lokale und internationale Projekte umgesetzt. Letztes Jahr gab es dafür den Heimatpreis der Stadt Hagen und von der Landesregierung die Auszeichnung "Europaaktive Zivilgesellschaft". 35 unterschiedliche Projekte wurden von Erasmus und dem Europäischen Solidaritätskorps bewilligt. Seinen Sitz hat der Verein in Berchum in der ehemaligen Jugendbildungsstätte. Gefeiert wird dort am 17. Juli.