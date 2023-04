Verfolgungsjagd in Altenhagen

Gegen Mitternacht wollte eine Zivilstreife einen VW Polo auf der Bahnhofstraße kontrollieren. Doch der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, beschleunigte, überfuhr mehrere rote Ampeln und raste in Richtung Altenhagen davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Auf der Alleestraße touchierte das Fluchtauto einen hinzugezogenen Streifenwagen. Anschließend stellte sich ein entgegenkommender Opel quer auf die Straße, um die Polizisten an der Verfolgung zu hindern. Doch die Beamten wichen aus und setzen die Verfolgung in Richtung Altenhagener Straße fort. Dort warfen mehrere Personen Stühle auf die Fahrbahn und das Polizeiauto. Wenig später machte der Fluchtwagen eine Vollbremsung und die Polizisten fuhren auf. Der 28-jährige Fahrer konnte nach kurzer Flucht unter massivem Widerstand festgenommen werden. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt. Dem Beifahrer gelang die Flucht.