Verkehrskontrollen am Hauptbahnhof

Der Einsatz begann schon um 7 Uhr morgens und dauerte bis in den Nachmittag. An mehreren Kontrollstellen wurden über 70 Fahrzeuge und fast 20 Fußgänger angehalten und überprüft. Fast 50 Verkehrsverstöße wurden festgestellt, allein 18 Verwarnungsgelder erhoben die Beamten, weil Fußgänger über die rote Ampel liefen. In Zukunft soll es weitere solcher Kontrollaktionen geben.