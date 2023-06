Verkehrskontrollen am Hauptbahnhof

Dabei ahndeten die Beamten zahlreiche Verkehrsverstöße. Von 07:30 Uhr bis in den späten Nachmittag kontrollierten die Polizisten insgesamt 90 Fahrzeuge und 120 Leute. Zwei wurden mit Handy am Steuer erwischt, sechs bogen falsch ab. In elf Fällen waren Fahrer oder Mitfahrer nicht angeschnallt, darunter auch drei Kinder. Während der Kontrollen am Graf-von-Galen-Ring hatten die Beamten auch immer die Fußgänger im Blick. Dabei fiel ihnen positiv auf, dass keiner der Passanten verbotenerweise bei Rot über die Ampel lief. Für die nächsten Wochen und Monate sind ähnliche Kontrollen geplant.