Verkehrszählung an den Umleitungen

Anwohner, die beispielsweise Schallschutzfenster einbauen wollen, sollen solche Maßnahmen gegen den Lärm erstattet bekommen, so das Bundesverkehrsministerium.





An zwei Tagen werden über insgesamt 48 Stunden die Verkehrsmengen entlang der Bedarfsumleitung für die A45-Sperrung erfasst. Wieviele LKW bzw PKW befahren die Strecke? Gezählt wird mit Hilfe von Kameras. Die Auflösung ist so gering, dass keine Kennzeichen oder Gesichter erkennbar sind. So werden die Anforderungen des Datenschutzes eingehalten.





Die entsprechenden Anträge für Lärmschutzmaßnahmen werden derzeit vorbereitet und in Kürze zur Verfügung gestellt.