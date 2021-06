Verpuffung in Haspe

In Haspe gab es heute Morgen eine Art Verpuffung in einer Wohnung am Oedeweg. Gegen 8 Uhr hatten Anwohner einen Knall gehört und die Feuerwehr gerufen. Die konnte die Wohnung öffnen und ein Kleinkind retten, das leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Andere Personen waren nicht in der Wohnung, so erste Informationen.

