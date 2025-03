"Vielfalt-Schmiede" bietet Inklusions-Workshops an

Barrierefrei, aber wirklich

Nicht alle Barrieren sind sofort erkennbar, so Christian Becker, Gründer der Vielfalt-Schmiede. Vor allem gegenüber Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, fehlt oft das Verständnis, und genau das braucht es, kein Mitleid. Bei ihren Workshops können Menschen in die Rolle des anderen schlüpfen, erfahren, wie es ist, blind zu sein oder die Reizüberflutungen eines Autisten erfahren. Eines ist natürlich klar: Jeder ist individuell und da reicht es nicht, sich Methoden in Büchern durchzulesen. Sie wollen Barrierefreiheit in die Praxis umsetzen. dafür bieten sie z.B. auch Rundgänge durch Unternehmen an.

Ihr Angebot:

Ihre Seminarangebote richten sich vor allem an pädagogisches Fachpersonal, Erzieher sowie Mitarbeitende in Bildungseinrichtungen. Sie bieten Tagesseminare und Projekttage an und sind auch mobil. Ihre Angebote sollen unterstützen und weiterbilden, damit die Arbeit mit Kindern, Schülern und anderen Zielgruppen greifbar inklusiver wird. In ihren Seminaren wollen sie Empathie fördern und individuell angepasste Hilfsmittel mit an die Hand geben. Mehr Infos unter https://vielfalt-schmiede.de/