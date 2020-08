Vier Autos zerkratzt

Eine Frau meldete gegen 11.50 Uhr, dass ein Mann in der Swolinzkystraße mehrere Autos zerkratzt. Er soll von der Tillmannstraße aus kommend auffällig dicht an geparkten Wagen vorbei gegangen sein. Als sie sich die Autos anschließend näher ansah, entdeckte sie Kratzspuren an vier Fahrzeigen. Die Polizei suchte nach dem Mann, fand ihn aber nicht. Dafür bittet sie jetzt weitere Zeugen, sich zu melden. Die Nummer dafür: 02331 - 986 2066