Vier Woche raus aus der Volmehölle?

Offenbar hatte es im Vorfeld immer wieder Diskussionen darüber gegeben, ob die Halle etwa nach Heimspielen des TuS ausreichend gereinigt wurde. Jetzt das Hallenverbot per Mail. Die Volmetaler sehen ihre wirtschaftliche und sportliche Existenz gefährdet. Daher richten sie sich in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister. Die Maßnahme sei unverhältnismäßig hart. Der TuS führt seine ehrenamtliche Struktur, die äußerst begrenzten finanziellen Spielräume, aber auch das soziale Engagement des TuS Volmetal an. Auch und gerade abseits des Handballfeldes. "Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung finden." - so der Appell.