Volmarstein packt Päckchen

Zur Feier gibt es auch Geschenktüten, die werden in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Volmarstein gepackt. Dinge wie Süßigkeiten, Duschgel oder Kaffee kommen in die Tüten, zehn Leute in Volmarstein haben richtig Spaß an der Aufgabe. Sie wissen, dass sie damit an Heiligabend Menschen eine Freude bereiten.

250 Bedürftige kommen in der Regel zur CVJM-Weihnachtsfeier, die Unterstützung aus Volmarstein findet der Verein großartig. Die CVJM-Weihnachtsfeier ist seit 1945 Tradition, die Kooperation mit der Volmarsteiner Werkstatt gibt es seit zwei Jahren.