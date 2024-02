Von Duisburg-Ruhrort lernen

Wie bekommt man einen dicht bebauten Stadtteil im Ruhrgebiet umweltneutral? Das war am Abend Thema in der Villa Post. Die Initiative Urban Zero hat über ihr Projekt in Duisburg-Ruhrort berichtet. Bis 2029 sollen alle Umweltwirkungen kompensiert werden.