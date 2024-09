Altenhagen feiert Mitte Oktober Stadtteilfest

"Vielfalt kann verbinden". Das ist das Motto des Stadtteilfests auf dem Friedenplatz in Altenhagen.

Am 12. Oktober ab 15 Uhr wird in Altenhagen richtig gefeiert. Der Verein Grüne Brücke organisiert das Fest - der weiß um die Probleme und Herausforderungen im Stadtteil. Mit dem Stadtteilfest sollen aber die positiven Seiten von Altenhagen gefeiert werden. An verschiedenen Ständen wird es internationale Spezialitäten geben - ein buntes Bühnenprogramm gibt es dann auch. Mit dabei sind unter anderem: Quamboni, das LUTZ, African Drums Altenhagen, Bläser des Philharmonischen Orchesters, die Kölner Band Muito Kaballa und viele mehr.

© Muito Kaballa