Von Kolumbien nach Hagen: Die Unternehmerin Susana Spyrka

Grenzen überschreiten - Chancen schaffen

Heute ist Susana Spyrka Unternehmerin und Gründerin von "Tumana" - ein echtes Vorbild, wenn es um gelungene Integration geht.





Ihr Leben in Kolumbien war ein ganz anderes. Das Leben in Deutschland ist mit vielen Unterschieden geprägt. Während es dort ständig warm ist, haben wir hier einen langen Winter. Für Susana eine riesige Umstellung. In Deutschland zu leben, war für sie aber immer klar. Ihr Stipendium ermöglicht es ihr, ihren Master in Deutschland zu machen. Seit letztem Jahr ist sie selbstständig.

Hier ist der Beitrag zum Nachhören!