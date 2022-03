Von Moldawien nach Deutschland

Das Ziel dessen ist, Erfahrungen zu sammeln und Netzwerke zu bilden, um diese hinterher bei ihrer Arbeit in Moldawien mit einzubringen.

Seit 9 Monaten ist Dorina Roso nun in Deutschland. Die ersten Monate hat sie einen Sprachkurs besucht und sich auf eine verpflichtende Deutschprüfung vorbereitet. Nun durchläuft sie in verschiedenen Praktika Polizeistationen in Hagen, Düsseldorf und Berlin. Bis Freitag ist sie noch in Hagen und beendet ihre Reise danach mit Besuchen in Düsseldorf und Berlin.