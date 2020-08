Vor Kauf eines E-Autos: Das sind die häufigsten Fragen

Wie teuer sind solche Elektroautos überhaupt?

Preise von E-Autos starten bei ungefähr 20.000 Euro. Zum Beispiel ist ein Renault Zoe Life ab 21.900 Euro erhältlich. Ein E-Golf von Volkswagen ab 35.000 Euro oder ein Tesla-Model 3 ab rund 55.000 Euro.

Allerdings - und das ist ein großer Vorteil - erhalten potentielle Käufer einiges an Förderzahlungen, zum Beispiel vom Land NRW. Bis zum 30.11.2020 gelten folgende Boni:

Für einen Plug-In-Hybrid: 4.500€ (+2.610€ Rabatt)

Batterieelektrisch: 6.000 Euro (+3.480 Euro Rabatt)

Brennstoffzelle: 6.000 Euro (+3.480 Euro Rabatt)





Ab einem Listenpreis von 46.400 Euro reduziert sich die Förderung. Voraussetzung ist, dass das Fahrzeug auf der Förderliste des Landes steht. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet ihr auf dieser Webseite.

Wie sicher sind Elektroautos?

Vielen sind noch die Unfallmeldungen von Tesla-Wagen bekannt. Entweder stimmte etwas mit dem Autopiloten nicht oder der Akku fing plötzlich an zu brennen. Diese Probleme gehören aber eigentlich der Vergangenheit an, denn alle E-Autos müssen vorher einige Tests bestehen um überhaupt zugelassen zu werden. In den Bereichen Brand und Crash haben verschiedene Forscher batteriebetriebene Fahrzeuge untersucht und sind laut ADAC zu folgendem Ergebnis gekommen:

"Keines der aktuellen Elektroautos ist bislang bei einem Crashtest negativ aufgefallen. [...] Aktuell gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfalleinwirkung eher zum Brennen neigen als Autos mit Verbrennungsmotor." Den kritischsten Fall im Unfallgeschehen stellt offenbar die Beschädigung der Batterie bei einem Crash da.

Wie groß ist die Reichweite der Akkus? Ist Reisen durch NRW ohne Probleme möglich?

Vor einigen Jahren hatten E-Autos noch gehörige Probleme mit ihrer Akkuleistung, sodass öfters schon nach nicht einmal 100 Kilometern Schluss war. Das ist heutzutage eher nicht mehr der Fall. Die Kapazitäten der Akkus betragen öfter schon 40 Kilowatt. Dies hat zur Folge, dass man heutzutage mit seinem elektrischen Auto schon über 200 Kilometer ohne Akku-Aufladung fahren kann. Bei neuwertigen und auch teuren E-Autos wie dem Audi e-tron quattro beträgt die Reichweite auch mal über 350 Kilometer.

Wie lange dauert das Aufladen dieser Akkus?

Das ist von Model zu Model abhängig. Ein wirklich zügiges Aufladen ist nur bei sogenannten Schnellladestationen möglich. Die liegen zum größten Teil außerhalb von Städten - oft an Autobahnen und sind somit schwer zu erreichen. Die Ladeboxen für zuhause dagegen sind die langsame Variante von Aufladestationen. Ein Tesla zum Beispiel könnte - je nach Modell der Steckdosen (Schuko genannt) - über 24 Stunden Ladezeit benötigen, um halbwegs vernünftig aufgeladen zu sein. Im Schnitt aber dauert es wohl bei den meisten E-Autos zwischen fünf und zehn Stunden, bis sie wieder vollständig aufgeladen sind.

Sind die Akkus nicht umweltschädlich?

Die Stoffe Kobalt oder Lithium fördern tatsächlich erhöhte CO2-Emissionen, die ein E-Auto - wenn es nicht so häufig genutzt - maximal mit einem modernen Diesel ausgleichen kann. Allerdings sind die Elektroauto-Hersteller seit Jahren in der Forschung, dieses Problem zu lösen. Tesla zum Beispiel hat schon Batterien, die ganz auf Kobalt verzichten und BMW hat schon ein eigenes Akkutechnologie-Zentrum aufgebaut.

Gibt es genug Ladestationen für Elektroautos?

Neben den privaten Ladestationen, die sich Halter von Elektroautos an das eigene Haus beispielsweise installieren können, rüstet vor allem Nordrhein-Westfalen in Sachen öffentliche Ladestationen immer weiter auf. Die Kommunen sind dazu angehalten, an verschiedenen Orten weitere E-Tankstellen aufzustellen. Eine Übersicht, wo es überall eine Ladestation gibt, findet ihr auf dieser Webseite.

Was muss ich beachten, wenn ich mich stattdessen für ein E-Bike interessiere?

Wer sich eher ein E-Bike vorstellen kann, wird natürlich viel weniger ausgeben müssen. Zumal es an einigen Stellen in Nordrhein-Westfalen auch Förderungen seitens der Energieversorger gibt, wenn sich jemand ein E-Bike kauft. Alles in allem sind die elektrischen Zweiräder genauso im Kommen wie die Vierräder.

Viele Firmen bieten ihren Mitarbeitern sogar die Möglichkeit, als "Firmenfahrrad" ein E-Bike sich anzuschaffen, statt eines Autos. Es gibt die Möglichkeit, sich ein solches Fahrrad auch privat zu leasen. Wer sich näher mit dem Thema E-Bike beschäftigen möchte, empfehlen wir die Seite "Bikeexchange". Hier geht's zur Webseite.