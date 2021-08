Vorfall mit Wasserpistole

Passiert ist das Ganze auf der Bechelte Straße. Die Autofahrerin hatte das Seitenfenster offen. Aus dem Auto neben ihr wurde ihr dann mit der Wasserpistole ins Gesicht gespritzt, offenbar von der Beifahrerin. Die Autofahrerin konnte gerade noch einen Unfall verhindern und sich das Kennzeichen des weißen VW merken.

Nach der Berichterstattung auch bei uns und in den sozialen Medien hat sich die Beifahrerin mittlerweile auf der Wache Hoheleye gemeldet. Sie räumte ein, als Beifahrerin mit der Wasserpistole gespritzt zu haben und schilderte den Beamten ihre Version des Sachverhaltes. Diese wurde an das ermittelnde Verkehrskommissariat weitergeleitet. Immerhin geht es um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.