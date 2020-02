Vorlesewettbewerb der Sechstklässler

Am Nachmittag ist Hagens bester Vorleser gesucht worden. Beim Vorlesewettbewerb in der Stadtbücherei machte Aurelia Bühner aus der sechsten Klasse der Hildegardisschule das Rennen. Sie vertritt unsere Stadt jetzt in der nächsten Runde.