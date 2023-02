Stadtfinale Vorlesewettbewerb

In den letzten Wochen und Monaten wurden die jeweiligen Schul-Sieger ermittelt. Sie treten jetzt im Stadt-Entscheid an. Der Sieger oder die Siegerin vertritt unsere Stadt dann beim Landes-Entscheid. Dort kann man sich für das Bundesfinale im Juni in Berlin qualifizieren. Rund 600.000 Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen nehmen jedes Jahr in ganz Deutschland am Vorlesewettbewerb teil. Er soll Kindern die Freude am Lesen zeigen. Schirmherr des Wettbewerbs ist Bundespräsident Frank Walter Steinmeier.