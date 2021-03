Vorstellungen ab April geplant

Das Theater an der Volme möchte möglichst schon im April wieder seine Türen für Besucher öffnen. Gestern wurde ein voraussichtlicher Spielplan für die nächsten Monate vorgestellt. So viele Vorstellungen wie möglich sollen in den Außenbereich verlegt werden. Im Sommer sind ohnehin zahlreiche Inszenierungen am Wasserschloss Werdringen geplant.

© Radio Hagen