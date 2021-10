Das Motto der Veranstaltung: "Jüdisches Leben in Westfalen und Deutschland. Der große Überblick". Da der Vortrag in der Synagoge stattfindet, werden alle männlichen Teilnehmer darum gebeten, eine Kopfbedeckung zu tragen. Der Vortrag beginnt am Mittwoch um 19 Uhr. Bei der Veranstaltung gilt die 3G-Regel. Wer dabei sein möchte, muss sich vorher per Mail anmelden.

Anmeldungen an: ralf.lange-sonntag@ekvw.de