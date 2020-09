Wahl-Countdown

Unser Livestream mit den Kandidaten, die Statements der OB-Kandidaten, Infos dazu, was wir überhaupt alles wählen. Am Wahlabend findet ihr dann auch den Livestream der Stadt auf unserer Homepage – und ab 19 Uhr senden wir live. Ihr bekommt die Zahlen hier bei uns im Programm – so aufbereitet, dass ihr Bescheid wisst. Und natürlich nach und nach: Stimmen und Reaktionen.

WAHLINFOS