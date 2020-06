Wahl des Integrationsrates

Über 40 Prozent der Menschen in Hagen haben eine Zuwanderungsgeschichte. Zusammen mit der Kommunahlwahl steht am 13. September die Wahl des Integrationsrates der Stadt Hagen an. Wähler müssen mindestens 16 Jahre- Kandidaten mindestens 18 Jahre alt sein. Wahlvorschläge können noch bis zum 27. Juli eingereicht werden.

© Radio Hagen