Waldjugendspiele 2023

Erlebniswoche mit vielen Stationen

Die Waldjugendspiele sind gestern, am 18.09.23, gestartet und gehen bis zum Ende der Schulwoche. Insgesamt gibt es 7 verschiedene Stationen, mit Themen wie "Tiere und Bäume des Waldes", "Holzverwendung" oder "Was gehört nicht in den Wald?", aber auch mit sportlicher Betätigung beim "Tierweitsprung" oder beim "Holzumstapeln". Dabei können die Kinder den Zusammenhalt ihrer Klassengemeinschaft stärken, viel lernen und einfach jede Menge Spaß haben.

Waldjugendspiele an vier Orten

Die Waldjugendspiele finden nicht an einem zentralen Standort, sondern gleich an vier Austragungsorten in Wehringhausen, Haspe, Hohenlimburg und im Fleyerwald statt. So erleben die Schülerinnen und Schüler jeweils den Wald vor ihrer Haustür neu.