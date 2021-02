Wanderbaustelle auf der A1

Das Unternehmen will seine Produktion künftig CO2 neutral gestalten und mit Geothemie, also Erdwärme arbeiten. Dafür muss aber der geologische Aufbau in der Region um das Papierwerk ermittelt werden.

Die Autobahn 1 führt mitten durch das Untersuchungsgebiet und ist daher eine ideale Strecke. Gleich drei Spezialfahrzeuge sind für die Untersuchung in Kolonne unterwegs. Die Vermessung passiert in der Nacht von Samstag auf Sonntag und dauert etwa zwölf Stunden.