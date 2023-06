Wanderung zum Wildgehege

Am Samstag (24.06.) bietet der Förderverein Wildgehege eine Wanderung zum Wildpark an. Dort befinden sich zwei Wildgehege mit Dam-, Muffel- und Schwarzwild. Bei einem Rundgang werden Fragen zu den Eigenschaften und dem Lebensraum der Tiere beantwortet. Außerdem wird das Schwarzwild gefüttert. Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr am Wanderparkplatrz an der oberen Pelmkestraße. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber nötig.





Förderverein Wildgehege

Mobil 0151 64 62 17 73

info@wildgehege-hagen.d