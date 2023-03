Warnstreik am Freitag

Die Busse der Hagener Straßenbahn fahren heute den ganzen Tag im Nachtexpress-Modus. Grund dafür ist ein weiterer Warnstreik im öffentlichen Dienst, die Gewerkschaft Verdi erhöht den Druck in der aktuellen Tarifrunde. In ganz NRW bleiben Busse und Bahnen stehen, Ausnahme sind die S- und Regionalbahnen. In praktisch allen größeren Städten fallen die Busse aus.

