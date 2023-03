Warnstreik am Mittwoch

Eltern sollten sich darauf einstellen, dass sie ihr Kind Mittwoch nicht in die Kita bringen können oder die Ganztagsbetreuung in der Schule ausfällt. Verdi hat bewusst den Mittwoch für den Warnstreik gewählt, weil dann Internationaler Frauentag ist. Mehr als 80 Prozent der Beschäftigten in sozialen Berufen sind Frauen. Sie müssten die Anerkennung bekommen, die sie verdienten - auch vor dem Hintergrund steigender Preise, hoher Inflation und großer Personalsorgen in dem Bereich. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat bei einer Laufzeit von einem Jahr. Beschäftigte aus Hagen nehmen an einer Großkundgebung in Iserlohn teil.

Was machen die Eltern mit ihren Kindern?

© Radio Hagen/ Fenja Lykka Langbein

Meinungen der Eltern zum Streik:

