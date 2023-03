Warnstreik bei der Müllabfuhr und Sparkasse

Das heißt: Die Restmülltonnen im Hagener Norden werden nicht geleert. Der HEB sagt zu, dass das dann eine Woche später passieren wird. In der nächsten Woche gibt es dann sozusagen eine Komplettabfuhr: Grüne, graue und rote Behälter werden dann geleert. Der Streik betrifft außerdem die Straßenreinigung - und die Abgabestelle für Gelbe Säcke, die Annahme für Altpapier und Altglas auf dem HEB-Betriebshof Fuhrparkstraße sowie die Abfall- und Wertstoffannahme an der Müllverbrennungsanlage. Zusätzlich sind heute auch die Beschäftigten der Sparkasse An Volme und Ruhr zum Warnstreik aufgerufen. Eine Kundgebung findet in Dortmund statt.