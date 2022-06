Warnstreik bei Edelstahlwerken

Für die Beschäftigen der Eisen- und Stahlindustrie soll es über 8 Prozent mehr Geld geben, das sei der aktuell schwierigen Lagen bedingt durch Inflation, Krieg und Teuerung geschuldet. Die Arbeitgeber haben bisher eine Einmalzahlung von 2100 Euro angeboten.

In der Region Hagen, Hohenlimburg, Schwerte und Wetter vertritt die IG Metall etwa 12.500 Leute in der Eisen- und Stahlindustrie. Die Tarifverhandlungen in dieser Branche gehen Freitag weiter.