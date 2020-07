Was ist nach der Schule?

In der Corona-Krise sollen sich junge Leute sollen nicht ihre Zukunft verbauen. Aktuell weiß jeder zweite Schulabgänger nicht, wie es für ihn weiter gehen soll. Info- und Beratungsangebote mussten die letzten Wochen ausfallen, viele junge Leute wissen daher nicht, was in Sachen Ausbildung oder Studium möglich ist.

© industrieblick - stock.adobe.com