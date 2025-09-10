Wasser für alle

Es gibt zwar schon öffentliche Trinkwasserbrunnen in Hagen, die stehen allerdings innerhalb von Gebäuden, etwa in der Volmegalerie. Nun also der erste Trinkwasserbrunnen im Außenbereich, absolut zentral in der Innenstadt. Der Brunnen ist barrierefrei gestaltet und eignet sich zum Befüllen von Trinkflaschen und Bechern.

Die ENERVIE Gruppe übernimmt Betrieb und Wartung: Alle vier Wochen wird das Wasser beprobt, zusätzlich spült sich die Anlage automatisch alle zwölf Stunden für 30 Sekunden durch, um einer Verkeimung vorzubeugen.

Viel Wasser ist wichtig, gerade an Hitzetagen im Sommer, die mitten in der Stadt am heftigsten sind. Der Brunnen ist von Juni bis Oktober in Betrieb. Außerhalb der Saison wird er demontiert und eingelagert, zum Schutz vor Frost und Vandalismus.