Wasser wird abgestellt

Die Haushalte sollten sich Wasservorräte anlegen. Enervie Vernetzt will im Bereich Sporbecker Weg eine neu verlegte Versorgungsleitung ins Wassernetz einbinden. Die Pumpstation Wolfskuhler Weg wird dafür einen Tag lang außer Betrieb genommen. Später wird auch die Pumpstation Tückinger Höhe abgeschaltet. Beides passiert Montag in der Zeit zwischen 7 und 15 Uhr. Dadurch kann es zu Druckschwankungen und Ausfällen der Wasserversorgung kommen. Betroffen sind Haushalte in Teilen von Vorhalle, auf dem Tücking, dem Kuhlerkamp und in der Geweke. Wenn das Wasser danach wieder läuft, kann es etwas trübe sein. Enervie rät dazu, es so lange laufen zu lassen. bis es wieder klar ist. Im Bereich Sporbecker Weg laufen schon seit dem Sommer Tiefbauarbeiten zur Erneuerung von Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsleitungen.