Wasserlos auf Emst

Der Neubau der Marktbrücke sorgt für Wasserprobleme aus Emst. Im Zuge des Bauprojektes hat Energieversorger Enervie auch die Wasserversorgungsleitung am Märkischen Ring erneuert, die soll nun morgen, also am Donnerstag ans Wassernetz angebunden werden.

