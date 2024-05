WBH: Ebene 2 hat kaum Zukunft

Es sind verschiedene Ebenen, auf denen die Stadt handeln will. Ein externer Gutachter soll die Statik der Brücke einschätzen, das dauert wahrscheinlich mehrere Monate. In der Zeit will der WBH ein Rückbaukonzept entwickeln, inklusive Zeit- und Kostendarstellung. Er sagt: Eine Sanierung der Brücke ist wahrscheinlich ausgeschlossen. Und so sollen Politik und Verwaltung eine Grundsatzentscheidung zur zukünftigen Verkehrsführung im Bereich der Altenhagener Brücke treffen. Gleichzeitig soll das Lkw-Fahrverbot auf der Brücke stärker kontrolliert werden. Die Polizei hat das als Priorität auf dem Schirm. Der Wirtschaftsbetrieb will aber zum Beispiel auch Höhenbegrenzungen aufstellen und die Umleitungsschilder verbessern.