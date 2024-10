Hochbrücke/ Ebene II: Umleitungskonzept wird umgesetzt

Die Stadt will den Verkehr, der eigentlich über die Hochbrücke/ Ebene II fahren würde, weiträumig an der Innenstadt vorbei leiten. Wie genau, das wird gerade erarbeitet. Deshalb überprüft die Stadt alle Ampeln. Auch um Stau und stockenden Verkehr auf den Umleitungsstrecken, zu vermeiden.

Erste Ampelanlagen werden angepasst

Die Ampelanlagen am Bergischen Ring und die an der Kreuzung Altenhagener Straße/ Altenhagener Brücke werden bereits angepasst. Die Änderungen sollen in zwei Wochen abgeschlossen sein. Darüber hinaus prüft die Stadt wo Fahrbahnmarkierungen und Beschilderungen verbessert werden müssen.

FAQ informiert Bürgerinnen und Bürger

Um Bürgerinnen und Bürger über aktuelle Entwicklungen zur Hochbrücke/ Ebene II zu informieren, hat die Stadt auf ihrer Interseite ein FAQ veröffentlicht. Dort werden häufig gestellte Fragen beantwortet. Es soll fortlaufend aktualisiert werden.

Über folgenden Link gelangt ihr zum FAQ der Stadt Hagen: https://www.hagen.de/web/media/files/hagen/m01/m0109/241016_FAQ-Ebene-II_60-WBH-VB5.pdf

Gravierende Schäden an der Hochbrücke/ Ebene II

Die Hochbrücke/ Ebene II ist seit Anfang August für den Verkehr gesperrt. Grund sind gravierende Schäden im Inneren der Brücke. Eine Sanierung der Hochbrücke/ Ebene II ist ausgeschlossen. Sie muss abgerissen werden. Geplant ist den zentralen Teil der Hochbrücke/ Ebene II bis 2028 zurück zu bauen. Die Stadt Hagen hat bereits Konzept zum Abbruch der Brücke beauftragt.