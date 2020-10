Wechsel in der Selbecke

Die Zukunft der Kartbahn in der Selbecke ist gesichert. Mit dem Jahreswechsel steht auch der Betreiberwechsel an. Marcel Schirmer übernimmt den Betrieb. Der Mann kommt aus dem Raum Stuttgart und ist in der Motorsportszene bekannt als Leiter des Rennteams RSC.

