Wegen Corona jetzt schon den Schüleraustausch für nächstes Jahr planen

Über eine Woche ist die Aufhebung der Reisebeschränkung jetzt her. Das sorgt auch für mehr Arbeit bei Michael Eckstein. Er ist von der deutschen Stiftung Völkerverständigung. Will man einen Schüleraustausch machen, ist er der richtige Ansprechpartner. Innerhalb der EU ist das relativ problemlos. Schwierig wird es allerdings bei vielen anderen Ländern. Schließlich gilt hier zum Beispiel noch eine Reisewarnung. Wie lange sie anhält, ist noch unklar. Anderes Beispiel: Neuseeland. Hier kann man hinreisen. Allerdings, sagt Michael Eckstein, muss man dann 14 Tage erstmal in Quarantäne.

Nicht alle Schüler sind während Corona zurückgekommen

"Wir haben es ihnen zwar angeboten, aber zum Beispiel aus Neuseeland sind während der Corona-Pandemie einige Schüler dort geblieben", so Eckstein. Das ist ja schon ganz schön weit weg von Zuhause. Rechtzeitige Planung eines Austauschjahres ist in Corona Zeiten also noch wichtiger, als normalerweise sowieso schon. Deswegen sollte man sich erstmal einen Überblick verschaffen, welche Reisebedingungen jetzt in welchem Land gelten.